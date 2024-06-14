作家物　船木研児　粉引　白釉二彩湯呑　湯呑　ゆのみ　布志名焼　舩木研児

直径 約8センチ高さ 約8.8センチ傷や汚れはみられません。箱はありません。#民藝のものなど#片付け中の骨董#湯呑の一覧骨董品の整理をしています。ほかのアプリにも出品中です。購入希望、検討されている方、サイズやご質問はコメントをお願いします。古いものですので小傷やスレなどあります。ご理解のうえご購入をお願いします。■#古伊万里#骨董#膾皿#和食器#骨董品#アンティーク#色絵皿#九谷焼#伊万里#古美術#和骨董古伊万里骨董膾皿和食器骨董品アンティーク色絵皿九谷焼伊万里古美術和骨董蚤の市ヴィンテージ古道具藍九谷古九谷青磁白磁人間国宝色絵古九谷中国陶磁韓国陶磁李朝皿鉢陶片茶碗茶道具益子焼 笠間焼 濱田庄司浜田庄司 島岡達三 金城次郎宮城須美子 民藝 民芸 バーナードリーチ 小鹿田焼船木研兒



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