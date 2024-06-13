Ｋ９７８　掛軸　大徳寺　大橋香林　『松無古今色』　共箱　『真作』　肉筆　一行書

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総丈 約 175cm×29cm本紙 約 96cm×27cm本紙の所々にシワ、シミがございます。古いお品ですので前提として多少の汚れ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。