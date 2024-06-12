Ibanez ベースアンプ

アイバニーズのIBZ10BV2になります。10wのベース用アンプでノイズ等もありません。イヤホンジャックがありヘッドホンをそのまま使えます。またAUXケーブルでスマホやpcなどの音楽も出力できますので曲に合わせて演奏できます。目立った傷や汚れ等もありませんが人の手に渡ったものですのでその上でご検討ください。



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