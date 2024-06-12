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Ibanez ベースアンプ
商品番号 V23517984528
商品名

Ibanez ベースアンプ
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 2,052 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アイバニーズのIBZ10BV2になります。10wのベース用アンプでノイズ等もありません。イヤホンジャックがありヘッドホンをそのまま使えます。またAUXケーブルでスマホやpcなどの音楽も出力できますので曲に合わせて演奏できます。目立った傷や汚れ等もありませんが人の手に渡ったものですのでその上でご検討ください。
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