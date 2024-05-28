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【未使用品】HYDE 氣志團万博2020グッズ　全５種類セット
商品番号 C97781352925
商品名

【未使用品】HYDE 氣志團万博2020グッズ　全５種類セット
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 5,833 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プロフィール読んでください。HYDE氣志團万博2020　オリジナルグッズの全種類セットです。2020年に氣志團万博2020のHYDEの全アイテムを購入しましたが、購入後は全て暗所保管しており、使用しないので出品。（ステッカー、キーホルダーは保存用に多く購入した分です。）通販のみでの販売でした全て公式サイト完売品です☆TシャツMサイズ着丈　74センチ身幅　51センチ袖丈　45センチ（公式サイトより）素材→綿　100%☆アクリルキーチェーンヘッド部分　横　約8センチ　縦　約4.7センチ（素人採寸）☆ポーチ\u0026缶バッジセット横　約27.5センチ縦　約22.5センチ　マチなし缶バッジ　直径　約4.5センチ（素人採寸）☆ステッカーシートシート全体のサイズ縦　約21センチ横　約29.5センチ☆マグカップサイズ約∮78×H90mm容量：300cc素材→陶器マグカップのみ外箱を開封済みですが、全て未使用品です。（もともとビニールなどには入っていませんでした）値下げ不可。バラ売りは考えていません。Tシャツは折って発送する可能性があります。購入時からたたまれているものですので折れ跡やたたみじわはご了承ください。全て未使用品（マグ以外は未開封）ですが、細かい事が気になる方の購入はご遠慮ください。ANTI破威怒
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