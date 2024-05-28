【未使用品】HYDE 氣志團万博2020グッズ　全５種類セット

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プロフィール読んでください。HYDE氣志團万博2020 オリジナルグッズの全種類セットです。2020年に氣志團万博2020のHYDEの全アイテムを購入しましたが、購入後は全て暗所保管しており、使用しないので出品。（ステッカー、キーホルダーは保存用に多く購入した分です。）通販のみでの販売でした全て公式サイト完売品です☆TシャツMサイズ着丈 74センチ身幅 51センチ袖丈 45センチ（公式サイトより）素材→綿 100%☆アクリルキーチェーンヘッド部分 横 約8センチ 縦 約4.7センチ（素人採寸）☆ポーチ\u0026缶バッジセット横 約27.5センチ縦 約22.5センチ マチなし缶バッジ 直径 約4.5センチ（素人採寸）☆ステッカーシートシート全体のサイズ縦 約21センチ横 約29.5センチ☆マグカップサイズ約∮78×H90mm容量：300cc素材→陶器マグカップのみ外箱を開封済みですが、全て未使用品です。（もともとビニールなどには入っていませんでした）値下げ不可。バラ売りは考えていません。Tシャツは折って発送する可能性があります。購入時からたたまれているものですので折れ跡やたたみじわはご了承ください。全て未使用品（マグ以外は未開封）ですが、細かい事が気になる方の購入はご遠慮ください。ANTI破威怒