新品未使用　ドリカムワンダーランド2023　Tシャツ　リサイクルポリエステル　Ｌ

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新品未使用 ドリカムワンダーランド2023 会場限定Tシャツ リサイクルポリエステル Ｌドリカムワンダーランド2023のリサイクルポリエステルバージョンTシャツです。新品未使用サイズL商品到着日数については、ご自身の判断でご購入下さい。こちらは、到着日数はわかりかねますので、よろしくお願い致します。初期傷、初期不良、発送中のトラブルはこちらの責任ではございませんのでご了承下さい。少し折りたたみましての発送になりますのでご了承下さい。#吉田美和#中村正人#MIWA#MASA#ドリクマ#ワルクマ