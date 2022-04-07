ホロライブ 湊あくあ 活動三周年記念 直筆サイン入り ポストカード(スタンド付き

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ホロライブ湊あくあ活動三周年記念直筆サイン入りポストカードです。アクリルスタンド付き開封済みですが、ポストカードの袋から出しておらずそのままアクリルスタンドに入れました。スタンドもそのままおつけします。値下げ要相談。即購入可ときのそらロボ子さんAZKiさくらみこ星街すいせい夜空メルアキ・ローゼンタール赤井はあと白上フブキ夏色まつり湊あくあ紫吹シオン百鬼あやめ癒月ちょこ大空スバル大神ミオ猫又おかゆ戌神ころね兎田ぺこら不知火フレア白銀ノエル宝鐘マリン潤羽るしあ天音かなた角巻わため常闇トワ姫森ルーナ桐生ココ雪花ラミィ桃鈴ねね獅白ぼたん尾丸ポルカ魔乃アロエラプラス・ダークネス鷹嶺ルイ博衣こより沙花叉クロヱ風真いろは