ピクミン 一輪挿し 赤ピクミン 青ピクミン 黄ピクミン ピクミン4 任天堂 限定

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商品詳細
即購入OK⭕️NintendoTOKYO・OSAKA限定商品赤ピクミン・青ピクミン・黄ピクミン3種コンプリートセット新品未開封ですプチプチに包んで発送致します店頭で購入の際、一度箱を開封し店員さんと割れがないかの確認行っております●商品サイズ（cm）（約）高さ13×幅5.6●材質磁器NintendoTOKYO任天堂ニンテンドーニンテンドウピクミン4チャッピー黄ピクミン赤ピクミン青ピクミン岩ピクミン羽ピクミン氷ピクミンオッチンオリマー#Pikmin#ピクミン#ピクミン4#Switch
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