BLACK SMOKER SIGMA TRADMASTER



Black Smoker Guitar | MODELS TRAD MASTER Series



極美品】Black Smoker SIGMA 3TS TRADMASTER 最新デザインの 250800円 ...



Black Smoker 【TRAD MASTER】SIGMA SSH Medium Aged COCOBOLO CTM ...



Black Smoker Guitar | MODELS TRAD MASTER Series



TRAD MASTER series SIGMA SSH HEAVY Aged -Lake Placid Blue ...



Black Smoker SIGMA SSH TRAD MASTERの通販 by T-GAKKI Center｜ラクマ



TRAD MASTER series SIGMA SSH HEAVY Aged -Lake Placid Blue ...



블랙 스모커 일렉기타 | 악기스캐너



ヤマハパルス米子楽器社オンラインストア / Black Smoker SIGMA SSS ...



Black Smoker SIGMA SSH Trad Master - Black Heavy Aged 【試奏動画 ...



売却済み】Black Smoker SIGMA SSS TRAD MASTER Surf Green Mideum ...



TRAD MASTER series SIGMA SSH HEAVY Aged -Lake Placid Blue ...



BLACK SMOKER TRADMASTER Heavy Aged-hybridautomotive.com



Black Smoker SIGMA SSH Trad Master - Black Heavy Aged 【試奏動画 ...



Black Smoker SIGMA SSS Black #22A02【軽量3.29Kg、人気の黒メイプル ...

★売切り価格★値下げ不可即購入OK即日発送可2023年4月にクロサワ楽器にて新品購入。まだ買ったばかりでとても気に入っているのですが、どうしても欲しいギターに出会ってしまったため泣く泣く出品いたします。BlackSmokerSIGMASSS3TSTRADMASTERHEAVYAGEDとなります。HEAVYAGEDモデルなのでボディ全体、ヘッドに歴戦のようなエイジングが多数ありますが、購入後に付いたキズはありません。自室でのみ使用、スタジオやライブで使用しておりません。年間通してエアコン・除湿加湿器にて温度湿度管理もしており、保管は楽器店のようにギターハンガーに吊るしてます。同社のギターの評判は折り紙付きでプレイアビリティも高く、マスタービルダーの柳澤さんも「抜群に良い」と太鼓判を推していた個体です。(長らく公式Xをフォローしてますが、個別で言及してるのは見たことありません)その言葉通り各弦の鳴りは抜群に良くHEAVYAGEDも相まって下手なビンテージなど喰ってしまうクオリティです。また、現在HEAVYAGED仕様は月産2本という超極少生産となっているのでなかなかお目にかかれないかと思います。出品にあたり静岡のy.o.sギター工房さんにて全体調整しております。(弦高・ネック・オクターブ調整)ネックも動いておらずフレット残もほぼ10割あります。重量は素人計測で約3.5kg購入時の付属品完備(アーム、ギグバッグ、保証書、レンチ)ギター用ダンボールにて梱包発送いたします。※160サイズを超えるため匿名配送不可となります★同社DELTA(テレキャスター)も出品しております。まとめ買いのご対応可能です。ご質問等ございましたらお気軽にコメントお願いいたします。BlackSmokerブラックスモーカーBLACKCLOUDストラトキャスターボディタイプ...ソリッドタイプ...ストラトキャスタータイプ