ALLEN\u0026HEATH ZED-6FX アナログミキサー　エフェクト搭載

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商品詳細
新品で購入し、屋内のみで使用しました。目立つような傷などはありません。比較的綺麗だと思います。本体下部に、蛍光テープを貼っており、画像ではそのノリ後が見えますが、清掃して発送予定です。あくまで中古品なので、神経質な方はご遠慮ください。【商品内容】元箱本体電源ケーブルZED-6FXALLEN\u0026HEATH#ALLEN_HEATH#ZED_6FX種類···ミキサー
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