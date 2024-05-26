ストラトキャスター 21フレット ローストメイプル ビンテージカラー 20＃

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商品詳細
ネック材料:ワンピースローストメイプルネックフィンガーボード:インディアンローズウッド指板半径:9.5ネック形状:Cタイプチューナー穴:9.5mmナットbone:42.1ｍｍフレット:21.ジャンボフレット色:ビンテージ カラーヒール幅約56mm重量:573ｇ気に入って頂けるオススメなネックです。シリーズ···Stratocaster
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