BBM 2013 icons 大谷翔平 藤浪晋太郎 RC ダイカットカード

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商品詳細
【説明文及びプロフ必読】状態に大きな不備はありませんが、商品の性質上、初期傷や経年劣化がある場合があります。状態を気にされる方はトラブル防止の為購入はお控えください。※値下げは基本的に対応しておりません。BBM直筆サインカード
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