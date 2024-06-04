人間国宝　香取正彦　素文花瓶

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商品詳細
香取正彦 銅花瓶 人間国宝《真作保証》高さ：約16センチ 最大径：約10センチ 口径（内寸）：4.7センチ 状態：内側に汚れ有り。目立った傷なし。底に「正彦」と刻印あり。共箱にシミ、焼けあり。父のコレクションの一つで、平成11年頃購入。ムラシ銅の景色が優れた一品だそうです。
http://narcologia.ru/goods/secretarial989516.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless553859.html
http://narcologia.ru/goods/recycling388814.html
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