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人間国宝　香取正彦　素文花瓶
商品番号 H99501226397
商品名

人間国宝　香取正彦　素文花瓶
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 7,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

香取正彦　銅花瓶　人間国宝《真作保証》高さ：約16センチ　最大径：約10センチ　口径（内寸）：4.7センチ　状態：内側に汚れ有り。目立った傷なし。底に「正彦」と刻印あり。共箱にシミ、焼けあり。父のコレクションの一つで、平成11年頃購入。ムラシ銅の景色が優れた一品だそうです。
http://narcologia.ru/goods/secretarial989516.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless553859.html
http://narcologia.ru/goods/recycling388814.html
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