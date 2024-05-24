JSTARS.NET鉄道写真集『電車界』発売中！★YOUTUBE★とおるＴＶ！

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YOUTUBE東徹/★とおるＴＶ！ＪＳＴＡＲＳ．ＮＥＴ鉄道写真集『電車界』発売中！WebmasterTORU★AZUMA!ＪＳＴＡＲＳ．ＮＥＴＤＶＤ１０００円各号１００枚写真集は超お得！３５万カットからのフィールドアウトドア写真集。ＪＳＴＡＲＳ．ＮＥＴ鉄道写真集『電車界』。電車界ＤＶＤ写真集いかが？ＪＳＴＡＲＳ．ＮＥＴ写真集。山海湖川雲花動物自動車電車「ベスト版」各フィールドに分かれています。ITパスポート、国内旅行業務取扱管理者の東徹。この迫力を写真集にしました。是非買ってくださいね！乗車した路線。東北新幹線、東海道新幹線、上越新幹線、長野新幹線、湘南新宿ライン、常磐ライン、函館本線、室蘭本線、大湊線、八戸線、東北本線、仙台空港アクセス線、仙山線、阿武隈急行、仙石線、石巻線、気仙沼線、大船渡線、北上線、田沢湖線、花輪線、大曲線、男鹿線、奥羽本線、常磐線、磐越西線、磐越東線、青い森鉄道、いわて銀河鉄道、釜石線、奥羽本線、陸羽西線、陸羽東線、米坂線、上越線、白新線、羽越本線、越後線、北陸本線、信越本線、篠ノ井線、水上線、高崎線、しなの鉄道、ほくほく線、小山線、宇都宮線、両毛線、日光線、山手線、東海道本線、根岸線、横浜線、横浜市営地下鉄グリーンライン、身延線、中央本線、中央総武線、総武本線、武蔵野線、成田線、鹿嶋臨海鉄道、川越線、埼京線、京浜東北線、関鉄常総線、常磐新線、地下鉄東西線、半蔵門線、丸の内線、銀座線、東武線、西武線、東海道本線、小田原線、御殿場線、名鉄名古屋本線、大阪環状線、南海本線、阪神本線、山陽本線、福岡市営空港線、福岡市営１号線、鹿児島本線、肥薩おれんじ鉄道、肥薩線、日豊本線、特急津軽、日立、かいじ、北越、いなほ、あさま、かもしか、くじら、つばめ、新幹線ひかり、こだま、こまち、やまびこ、つばさ、はやて、なすの、とき、あさま、たにがわ、のぞみ、寝台特急日本海。ムーンライトながら、ムーンライトえちご。使用した撮影機材。NIKOND100、D300、AF18-35/3.5-4.5EDDタイプ(IF)、AFED70-300mmF4-5.6D、AF-SDX18-300mmf/3.5-6.3GEDVR。YOUTUBEチャンネル登録よろしく！グッドボタンコメントしてってね！