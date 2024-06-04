ポケモンカード おじょうさまSR

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商品詳細
ポケモンカードおじょうさまSR即購入⭕値引き交渉不可❌パック開封後即二重スリーブ+マグネットローダーに入れて暗所にて保管しておりますが、素人保管ですので、あくまでもプレイ用として、商品画像をご確認の上、ご理解頂ける方のご購入をお願いしております。素人目ですがキズ等は見当たらず、状態は良いとは思いますが、完美品をご希望の方や神経質なお方はご購入をお控え下さい。申し訳ございませんが、トラブル防止\u0026すり替え防止の為ご購入後の返品等は致しません。(発送方法)硬質ケース+濡れ対策+緩衝材で保護して発送致します。同時購入される方は同時購入分１点に付き50円値引きさせて頂きます。その他、何かご質問がありましたら、コメントの方、宜しくお願いします。
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