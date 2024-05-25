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商品詳細
岡山県備前焼人間国宝藤原啓(次男)藤原恭助作織部板皿(昭和14年生まれ)長年保管していた為、共箱に汚れがあります(写真をご参考に)。ご理解の頂ける方にお買い上げ下さいます様にお願い致します。サイズ高さ約6.3㎝(最大)縦約32.0㎝横約36.8㎝重さ約2.60kgとても素晴らしい作品です！
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