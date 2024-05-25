ヤマハ　マーチングキャリア幼児用 MSH-220

梱包箱は一度開封してありますが、こちらの商品は未使用品です。取扱説明書付き。商品の画像はメーカーサイトより転載しました。【メーカーサイトより】スネアドラム用・テナードラム用ハーネスタイプキャリア（ハーネス長さ：369～477mm、幼児用）。適用楽器は、MS-2000、MT-2000シリーズです。激しい動きの際にもドラム本体をしっかりと保持。さらに絶妙な装着感を実現し、自然なスタイルでのドラミングを追及しました。定価19,800円税込



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