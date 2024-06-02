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テミン ラゲッジタグ
商品番号 R41681572894
商品名

テミン ラゲッジタグ
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SHINee「SUPERSTAR」LINEMUSIC再生キャンペーンで当選したテミンのラゲッジタグです。非売品新品未使用未開封新品未使用未開封ですが素人が保管して出品しておりますので御理解いただける方のみのお取引お願いします。よっぽどの見落としある場合のみ返品可茶封筒に入れてポスト投函にて発送となります。発送方法に変更がある方は事前にコメントでお願いします。#非売品#400人#当たり#テミン#SHINee#KーPOP#アイドル#シャイニー#韓国グループ#韓国アイドル#ラゲッジタグ#キーホルダー
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