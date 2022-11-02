一番くじ 夏目友人帳 ニャンコ先生バーガー ABCDEFG賞ラストワン賞 ...

ご覧いただき、ありがとうございます。一番くじ夏目友人帳ニャンコ先生バーガー・A賞ポテトもぐもぐニャンコ先生ぬいぐるみ・B賞看板風アクリルライト・C賞コーヒー＆ティーサーバー・D賞メラミンプレート2種・E賞ランチョンマット2種・コースターアソート2種・F賞バーガーショップ風ステーショナリー4種・G賞アクリルクリップ3種新品未開封です。ただし店頭に飾られていた景品のため、傷、汚れ、テープ剥がれ等がある場合がありますのでご了承ください。こちらの商品はコンビニ/ATM払いはご遠慮いただきますようお願いします。他サイトでも出品しているため、急遽出品停止や成約順によるキャンセルが発生することをご了承ください。B賞C賞はプチプチで梱包して、リサイクル段ボールに入れて発送致します。すり替え防止の観点から返品返金はご遠慮ください。ご理解いただける方のみ、ご購入をお願い致します。ご検討よろしくお願い致します。グッズ種類...プライズ/一番くじ



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