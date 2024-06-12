【新品未使用】絶版品トーキングゲッターロボ完全復刻限定➕トレーディングカード付き

♦︎商品♦︎①絶版品トーキングゲッターロボ完全復刻限定②チェンジ！真ゲッターロボトレーディングカード1998年♦︎商品の状態♦︎＊新品未使用購入して暗所に保存していましたが30年近く前の物になりますので、箱に多少のダメージ変色があると思います。最初から貼ってあったセロハンテープが、変色して剥がれてしまったのでセロハンテープは貼ってありません。※完璧な物が欲しい方や、神経質な方は購入をお控えください。写真でご確認の上ご購入ご検討下さい。●外箱サイズ縦に約36cm横に約19cm厚さ約9cm♦︎発送方法♦︎らくらくメルカリ便♦︎発送までの期間♦︎基本的に購入日の翌日までに発送しております。♦︎梱包方法♦︎このままの状態でプチプチで梱包させて頂きます。喫煙者、ペットはおりません。※輸送中も含めて破損等、保証出来かねます。商品の状態・梱包に不安がある場合はご購入をお控えください。商品状態による返品はお受けすることができません。ご確認、納得された上でのご購入をお願いしますm(__)m#ゲッターロボ#完全復刻版#真ゲッターロボ#トレーディングカード



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