ヤマハ　エレクトーン　ステージア　ELS-01

動作確認済みです。カスタムモデルにグレードアップしております。部屋で常にカバーをかけていたので、比較的綺麗かと思います。どうしてついたのかわからないのですが、4枚目のお写真の様に傷があります。出品場所は奈良県生駒市になります。引き取りに来て頂いても結構です。一軒家の2階に設置しています。階段は広いので運び出すのには問題無いと思います。ただ、非常に重いです。業者さんにお願いする場所は、落札者様の方でお安い所をお探し下さい。引き取りの日にちや時間等、出来るだけご協力致します。10枚目、夜の練習用に使っておりましたヘッドホンとステージアについていた楽譜です。よかったら使って下さい。エレクトーン5年程使用しました。ヘッドホンは数回しか使っていません。ご質問等、何でもお聞き下さい。宜しくお願いします。



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