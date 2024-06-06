中国画　　劉彩筆　肉筆　絹本　【　蝦蟇仙人図　】　大幅掛軸　軸先木　箱無　379

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絵画の種類···水墨画 劉彩筆 淡彩色画形式···掛け軸・掛軸 絹本掛軸一幅 軸先木 大幅主題···人物・肖像 蝦蟇仙人之図主な画材···その他 中国画 劉彩筆 蝦蟇仙人之図 淡彩色画 詳細不詳 中国画と思います。 蝦蟇仙人之図 よくかけています。 大幅掛軸ですので、旅館料亭等が掲載に良い思います。 状態 表具 作品共概ね良好です。 サイズ 表具 187cmX86cm絹本作品 118cmX70cm 箱無梱包サイズは120ゆうパックにて発送します。