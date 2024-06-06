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中国画　　劉彩筆　肉筆　絹本　【　蝦蟇仙人図　】　大幅掛軸　軸先木　箱無　379
商品番号 L61301931757
商品名

中国画　　劉彩筆　肉筆　絹本　【　蝦蟇仙人図　】　大幅掛軸　軸先木　箱無　379
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 32,800 円
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商品詳細

絵画の種類···水墨画　　　　　　　　劉彩筆　　　淡彩色画形式···掛け軸・掛軸　　　　　　　　絹本掛軸一幅　軸先木　大幅主題···人物・肖像　　　　　　　　　蝦蟇仙人之図主な画材···その他　　　　　　　　　中国画　　　　　　　　　劉彩筆　　蝦蟇仙人之図　　淡彩色画　　　　　　　　　　詳細不詳　　中国画と思います。　　　　　　　　　蝦蟇仙人之図　よくかけています。　　　　　　　　　大幅掛軸ですので、旅館料亭等が掲載に良い思います。　　状態　　　　　表具　作品共概ね良好です。　　サイズ　　　　表具　　187cmX86cm絹本作品　　118cmX70cm　　　　　　　　　箱無梱包サイズは120ゆうパックにて発送します。
http://narcologia.ru/goods/diamond516658.html
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