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- 雨宮治郎作 銅造聖徳太子十六才御像 聖徳太子孝養像 共箱 置物 彫刻 彫像
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商品詳細
雨宮治郎（あめのみやじろう、1889年-1970年）は、東美卒 彫刻家、日本芸術院会員。群馬県出身。聖徳太子像は、聖徳太子が十六歳の時（実は十四歳）用明天皇の病に際して衣帯をとくことなく日夜看病につとめ、香炉をとって平癒を祈ったと伝えられた時の像です。聖徳太子像は二歳像・稚児像等色々とございます。永い間の太子信仰の名残でしょうか、ブロンズで抜けの良い作品です。共箱・・・奥行19.5cm横19.5cm高51cm像・・・奥行14cm横16cm高46cm重量4.8kg大変古い収蔵品なので、共箱は色焼けや細かい傷がありますが、本体は極めていい状態です。#出品中の美術品一覧
http://narcologia.ru/goods/response726642.html
http://narcologia.ru/goods/moisture954469.html
http://narcologia.ru/goods/perforce253065.html
雨宮治郎作 銅造聖徳太子十六才御像 聖徳太子孝養像 共箱 置物 彫刻 彫像
雨宮治郎作 銅造聖徳太子十六才御像 聖徳太子孝養像 共箱 置物 彫刻 彫像
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