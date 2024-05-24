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CRY BABY 95Q WAH ワウペダル
商品番号 P87989834450
商品名

CRY BABY 95Q WAH ワウペダル
ブランド名 ジムダンロップ
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CRYBABY95QWAHDunlop(JimDunlop)【メーカー】・Jimdunlop【出品内容】・本体のみ【商品説明】帯域の可変機能、ブースター機能を持つ、ワウペダルです。出品前に動作確認済みです。電池、9V電源の両方で使用可能です。電池カバーは破損してましたので、蓋が開くタイプのものに交換しています。また、このモデルは従来の踏み込んで、動作させるスイッチ式ではなく、ペダル踏み込んだ事を検知して、ワウが掛かる様になっています。この機能すごく良くて、とても使い易いです。そもそも、ワウペダルは特定の音域のみブーストする事で、ワウワウと話している様なサウンドを、生み出します。このペダルではブーストする音域及び幅が、ノブによって調整可能です。また音量自体のブースト機能もあります。\"ONにした時、音量もブーストする\"といった使い方ができます。#Dunlop_JimDunlop_#CRYBABY95QWAHワウペダル種類···エフェクター・プロセッサー
http://narcologia.ru/goods/message696827.html
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