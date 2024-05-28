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大山忠作　文化勲章受章者　海の風景画　額入り　書画、骨董品、美術品
商品番号 Q43477070651
商品名

大山忠作　文化勲章受章者　海の風景画　額入り　書画、骨董品、美術品
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 2,997 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵画の種類...日本画形式...額縁入り主題...風景・海景主な画材...その他文化勲章受章者大山忠作の海の風景画　額入りです多少の汚れ等あります。額は、スレ等あります。額の大きさ横47.5　縦56.5cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
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