カシオ電子ピアノ 新品保証品 PX-S1100黒/ヘッドホン

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発送に関してプロフィール必読お願いします。最後までコメントをお読みの上購入お願いします。新品 メーカー保証品★カシオ電子ピアノPX-S1100/黒★通常付属品★ヘッドホン(ヤマハ）お互いに気持ち良い取引をしたいと思っております。※値引交渉承ります。【発送に関して】中国、四国、九州地区は送料別途該当地域は一度コメントにて連絡下さい離島、沖縄地区は発送不可取引完了後は２４時間以内の発送を心掛けておりますので、受け取り後は速やかに受取評価を必ずお願い致します。受取されているにもかかわらず2日も3日も放置されている方が最近多いので宜しくお願い致します。不在の多い方、日にち指定は出来ませんが、時間帯指定出来ますのでコメントにてお知らせ下さい。⚠️注意⚠️郡部は指定出来ませんサイズが大きいため佐川急便にて発送させて頂きます、メルカリ便は扱いしておりませんそのため匿名配送も不可です。上記ご了承頂ける方だけお願い致します★新品 メーカー保証品カシオ電子ピアノPX-S1100/黒本体市場想定価格￥69300※本体※通常付属※ヘッドホン(ヤマハHPH-50B）取引後は保証書に店名捺印のため開封致します。グランドピアノのようなハンマーの自重によるアクション機構を大幅に小型化。奥行232mmのスリムボディでありながら、グランドピアノを感じさせる自然なタッチ感を実現しています。佐川急便にて発送サイズが大きいため【発送について】※【中国/四国/九州】への配送は、別途送料1000円。該当地域の方は一度メッセージをください。出品価格の変更をいたします。沖縄・離島は発送不可になります。◆購入の注意事項＊トラブル防止の為、当方の記載内容とお客様の見解に相違がある場合はご購入をお控え下さい。誠に恐れ入りますが、新規ID及び評価の少ないお方は購入後コメントにて連絡お願いします。匿名発送不可)種類...電子ピアノ