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掛け軸　10月　楓橋夜泊　: 書　杜友男
商品番号 O98032989075
商品名

掛け軸　10月　楓橋夜泊　: 書　杜友男
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 2,589 円
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商品詳細

掛け軸　楓橋夜泊　　杜友男義父の物になります。中唐の詩人張継の詩です「月落ち烏啼いて　霜天に満つ　江楓漁火　愁眠に対す　姑蘇城外　寒山寺　夜半の鐘声　客船に到る」自宅保管品になります。完璧を求めておられる方神経質な方はご購入をお控え下さい。箱ごとプチプチで包んで空箱に入れての発送になります。
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