掛け軸　10月　楓橋夜泊　: 書　杜友男

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掛け軸 楓橋夜泊 杜友男義父の物になります。中唐の詩人張継の詩です「月落ち烏啼いて 霜天に満つ 江楓漁火 愁眠に対す 姑蘇城外 寒山寺 夜半の鐘声 客船に到る」自宅保管品になります。完璧を求めておられる方神経質な方はご購入をお控え下さい。箱ごとプチプチで包んで空箱に入れての発送になります。