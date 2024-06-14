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- 掛け軸 10月 楓橋夜泊 : 書 杜友男
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商品詳細
掛け軸 楓橋夜泊 杜友男義父の物になります。中唐の詩人張継の詩です「月落ち烏啼いて 霜天に満つ 江楓漁火 愁眠に対す 姑蘇城外 寒山寺 夜半の鐘声 客船に到る」自宅保管品になります。完璧を求めておられる方神経質な方はご購入をお控え下さい。箱ごとプチプチで包んで空箱に入れての発送になります。
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http://narcologia.ru/goods/pompous96023.html
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