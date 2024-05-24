バッカス(Bacchus Universe))　ストラトタイプ　エレキギター

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バッカス ユニバースシリーズ ストラトキャスタータイプ です。入門用とはいえ、しっかり真の太い音が出ます。ライブでも十分使用できます。コスパ優れたメーカー品とのことです。ネックほぼストレートフレット残8割程度かと思います.トレモロアームは付属しません。ネジは5ミリのようです。次の方が気持ちよく即演奏できるよう、全体のクリーニングはしております。※スタンドは撮影用のため付属しません個人的に確認しておりますが、詳細な楽器の知識はございません。美品でコンディションはよろしいのですが、年数がたっており、中古品でございますので、神経質な方はご遠慮ください。ではよろしくお願いいたします。