  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
バッカス(Bacchus Universe))　ストラトタイプ　エレキギター
商品番号 A68782153481
商品名

バッカス(Bacchus Universe))　ストラトタイプ　エレキギター
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 5,074 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

バッカス　ユニバースシリーズ　ストラトキャスタータイプ　です。入門用とはいえ、しっかり真の太い音が出ます。ライブでも十分使用できます。コスパ優れたメーカー品とのことです。ネックほぼストレートフレット残8割程度かと思います.トレモロアームは付属しません。ネジは5ミリのようです。次の方が気持ちよく即演奏できるよう、全体のクリーニングはしております。※スタンドは撮影用のため付属しません個人的に確認しておりますが、詳細な楽器の知識はございません。美品でコンディションはよろしいのですが、年数がたっており、中古品でございますので、神経質な方はご遠慮ください。ではよろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/symmetric109345.html
http://narcologia.ru/goods/mythic213235.html
http://narcologia.ru/goods/seamless534029.html
バッカス(Bacchus Universe))　ストラトタイプ　エレキギター
Bacchus BST-2-RSM/R エレキギター ストラトタイプ ローステッド ...
バッカス(Bacchus Universe))　ストラトタイプ　エレキギター
Bacchus BST-2-RSM/M エレキギター初心者14点セット【マーシャルアンプ ...
バッカス(Bacchus Universe))　ストラトタイプ　エレキギター
Bacchus/Universe Series エレキギターストラトタイプ BST-1M【バッカス】-楽器de元気
バッカス(Bacchus Universe))　ストラトタイプ　エレキギター
BST-2-RSM/M OWH (Bacchus / バッカス) エレキギター ストラトタイプ ...
バッカス(Bacchus Universe))　ストラトタイプ　エレキギター
Bacchus BST-1R BGM エレキギター初心者14点セット 【Bluetooth搭載 ...
バッカス(Bacchus Universe))　ストラトタイプ　エレキギター
Bacchus/Universe Series エレキギターストラトタイプ BST-2R SW【バッカス】-楽器de元気
バッカス(Bacchus Universe))　ストラトタイプ　エレキギター
Bacchus BST-2-RSM/R エレキギター初心者14点セット 【VOXアンプ付き】 DLPB ストラトタイプ バッカス
バッカス(Bacchus Universe))　ストラトタイプ　エレキギター
BST-1M/2TS (Bacchus / バッカス) エレキギター ストラトタイプ
バッカス(Bacchus Universe))　ストラトタイプ　エレキギター
Bacchus BST-2-RSM/M SFG エレキギター ストラトタイプ ローステッドメイプルネック バッカス
バッカス(Bacchus Universe))　ストラトタイプ　エレキギター
Bacchus BST-3-RSM/M エレキギター ストラトタイプ ローステッド ...
バッカス(Bacchus Universe))　ストラトタイプ　エレキギター
Bacchus BST-1M 2TS エレキギター初心者14点セット 【Bluetooth搭載 ...
バッカス(Bacchus Universe))　ストラトタイプ　エレキギター
お中元-Bacchus GS-Mini GRM エレキギター初心者14点•セ•ット ストラト ...
バッカス(Bacchus Universe))　ストラトタイプ　エレキギター
Bacchusストラトタイプ BST-2 RSM エレキギターの通販 by 【川崎楽器 ...
バッカス(Bacchus Universe))　ストラトタイプ　エレキギター
Bacchus([ガッキ]バッカス) / GS-001 エレキギター/ストラトタイプ/赤 ...
バッカス(Bacchus Universe))　ストラトタイプ　エレキギター
即納可能！】【送料無料】Bacchus バッカス Universe Series BST-1R SW ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru