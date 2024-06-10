唐津焼　中野窯　四代　中野陶痴作　水指　水差し　茶道具　栞共箱付き

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商品詳細
約最大直径17口直径10.5高16高台直径9.5㎝箱汚れあり長期個人保管品になりますのでご理解ある方のみ購入お願い致します。
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful64651.html
http://narcologia.ru/goods/enquire289889.html
http://narcologia.ru/goods/ordering686879.html
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