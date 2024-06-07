RADWIMPS グッズ　まとめ売り　Tシャツ　タオル　セット

ラッドウィンプスTシャツ 1点ジャージ上着タオル2枚のセットになります。1枚目の写真の青のTシャツなくなったためお値下げしています。こんにちは日本ツアーのものは試着のみです。他のものは2、3回着用後クリーニングして保管しております。ご希望あれば画像最後の10周年胎盤ツアーのTシャツおまけにお付けできます。このTシャツは汚れ等はありませんがわりと使用感あります。ご了承ください。



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