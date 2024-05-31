Nissy コンセプトルーム　グッズ

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Nissyオフィシャルホテルオリジナル特典ベッドスロー以外はすべてあります。メッセージカードはベッドに置かれており、袋に入っていない状態でしたので、ご了承下さい。その他全て未開封です。コメント動画とモーニングボイスは期限があり聞くことはできませんが、カードはお付けいたします。札幌より持ち帰りの為、神経質な方はご購入ご遠慮願います。