盆栽鉢 小品盆栽鉢 文山盆栽鉢東海道五十三次希少レア時代骨董鉢 ...

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文山盆栽鉢東海道五十三次希少レア時代骨董鉢かなり古い鉢です。経年の変化は御座いますが素人検品で見落としが有るかもですが、傷欠け等は無いようにおもいます。古いお品なので神経質に気になさる方はご遠慮下さい。返品等もお受け致しかねますので、ご了承の程宜しくお願い致します。採寸誤差有るかもですが、およそ12x9.5cm高さ6cm位です。コメント、プロフィール必読にて宜しくお願い致します。#月星盆栽鉢※偽サイトにご注意下さい。最近ネット上でメルカリ出品の品の画像文章などそっくりそのまま盗用して値下げ販売する偽サイトが横行しております。当方はメルカリ以外はいっさい出品致しておりませんのでご注意下さい。盆栽鉢 時代鉢 古鉢 陶酔 服部 陶一 鴻陽 泥珠 文山 舟山 光泉 中国宜興 丸藤美山 美芸 杉浦 珠泥 紫泥 烏泥 鶏血釉 秀峰 豆鉢ミニ盆栽鉢 水庄園 常滑焼 山秋 銭号 芝勝手作り鉢 手びねり鉢 植木鉢 園芸鉢 正山 石州 行山 松皮 平安虹泉 東福寺 飾り板 敷き板 帯 着物 帯揚げ 茶道具 煎茶道具 花器 昭和レトロレトロな器 製菓道具