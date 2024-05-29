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商品詳細
LINE6のPODXTLIVEです。本体のみ中古で購入しました。通電のみ確認済みいまいち使い方がわからず出品致します。
http://narcologia.ru/goods/waveform770117.html
http://narcologia.ru/goods/calling930250.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect385770.html
LINE6 POD XT LIVE マルチエフェクター アンプシュミレーター
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