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- ヤマハ トロンボーン ゼノ ヤマハ トロンボーン YSL882UⅡ
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商品詳細
YAMAHAトロンボーン xenoYSL882UⅡ366179社会人バンドに入会しよう思い購入しましたが、出産育児等で入会できず。未使用に近いです。トロンボーン本体は目立つ傷や汚れもなくとても綺麗です。スライド良好。マウスピースと楽器ケースの金属部分に変色あり。ハードケース（鍵無し）、トロンボーン本体、マウスピースのセット販売です。以下ホームページより引用希望小売価格:290,000円(税抜)XenoシリーズB♭/F管。ベルはイエローブラス一枚取り直径216mm、スライド外管はイエローブラス、スライド内管は洋白、ボアサイズは太管13.89mm、クリアラッカー仕上げ。種類···トロンボーン
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ヤマハ | YSL-882UII - トロンボーン - 概要
YAMAHA Xeno テナーバストロンボーン YSL882UⅡ YSL882U2 純正ハード ...
ヤマハ | YSL-882 - トロンボーン - 概要
行董】 YAMAHA ヤマハ Xeno ゼノ テナーバストロンボーン YSL882UⅡ ...
ヤマハ テナー・バストロンボーンYSL-882O
ヤマハ | YSL-882 - トロンボーン - 概要
YAMAHA YSL882UⅡ テナーバストロンボーン
YAMAHA カスタムトロンボーン Xeno YSL-882【YSL882】【ゼノ】〈ヤマハ〉-楽器de元気
YSL-882O テナーバストロンボーン Xeno
トロンボーン Xeno YSL882OR
Amazon | ヤマハ YAMAHA カスタムトロンボーン YSL-882O | トロン ...
楽器紹介：YAMAHA
YAMAHA YSL882UⅡ テナーバストロンボーン - 通販 - gofukuyasan.com