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BOSS / DS-1 (Distortion) 　銀ネジ 8700
商品番号 S10262356017
商品名

BOSS / DS-1 (Distortion) 　銀ネジ 8700
ブランド名 ボス
特別価格 税込 12,690 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボスDS-1(Distortion)銀ネジ　MADEINJAPANシリアル8700　ロングダッシュ79年製使用による傷等がありますが、動作　問題ありませんでした。#BOSS#DS_1_Distortion_ヴィンテージBOSSエフェクトタイプ...ディストーション
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