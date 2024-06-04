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- ☆ 油彩画 ☆セントポリア ☆ 昭和レトロ ☆ 作者不明
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。【商品】・作者不明、油彩画、題名「セントポリア」・作品サイズ縦約16ｃｍ、横約23ｃｍ（ＳＭサイズ）・額外寸縦約33ｃｍ、横約40ｃｍ、厚さ約6ｃｍ・表面ガラス製「額縁付き」。・エディション不明【商品説明】①ピンクのセントポリアの絵が描かれています。②30年以上前に購入し掲示しておりました、購入時の額縁入りで絵画には日焼け等の傷みは全くありません。③木製枠のガラス製額縁(ニチガク)であり表面には劣化はありませんが少々の傷があります（画像参照）、裏面は留め金に経年の変色があります。④絵の表面左下に「AK??」とサインがありますが作者名は不明です、裏面には「セントポリア」と題名らしき記載があります。⑤画像にあります定規(50Cm)はサイズの参考のためのものです。絵画の種類...油彩画・油絵
http://narcologia.ru/goods/marshal782880.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate264377.html
http://narcologia.ru/goods/reflector755964.html
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