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香椎かてぃ　チェキ　直筆落書き付き
商品番号 C23484780424
商品名

香椎かてぃ　チェキ　直筆落書き付き
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 2,368 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ZOC1stワンマンでのランチェキです。断捨離彼氏のmv撮影のオフショットだと思われます。ワンマンでのランチェキで落書き付きは希少です、出品取り消す可能性がございますので購入の際はお早めにお願いします。発送の際は硬貨ケースに入れて発送致します。ZOC香椎かてぃ　チェキ　藍染カレン　西井万里那　大森靖子　巫まろ　アイドル　かてぃ　武道館　ぞめてぃ　cultHazeヘイズ　HANAsuzukaJURIはな　すずか　じゅり
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