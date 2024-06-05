香椎かてぃ　チェキ　直筆落書き付き

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商品詳細
ZOC1stワンマンでのランチェキです。断捨離彼氏のmv撮影のオフショットだと思われます。ワンマンでのランチェキで落書き付きは希少です、出品取り消す可能性がございますので購入の際はお早めにお願いします。発送の際は硬貨ケースに入れて発送致します。ZOC香椎かてぃ チェキ 藍染カレン 西井万里那 大森靖子 巫まろ アイドル かてぃ 武道館 ぞめてぃ cultHazeヘイズ HANAsuzukaJURIはな すずか じゅり
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