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安室奈美恵 LIVE GENIC コップのフチのアムロ シークレット
商品番号 E54985570586
商品名

安室奈美恵 LIVE GENIC コップのフチのアムロ シークレット
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 3,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LIVEGENIC2015-2016ツアーグッズで購入したコップのフチのアムロ2のシークレット(レアアイテム)です。新品、未使用ですが長期自宅保管のためご理解頂ける方のご購入お願い致します。(袋に入れたまま保管していました)・箱なし、説明書なし・フィギュアのみプチプチに包んで発送・即購入OK
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