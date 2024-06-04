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ゴローニャex 4枚　他RR239枚
商品番号 C23258931198
商品名

ゴローニャex 4枚　他RR239枚
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 2,770 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードゴローニャexRR4枚の出品です。＋RR239枚　計243枚です素人目なので完品を求めてる方や神経質な方はご遠慮願います。トラブル防止のためプレイ用でお願いします。すり替え防止のため返品等はご遠慮願います。即購入、値下げ交渉可能ポケカ最高‼︎ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···RR
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