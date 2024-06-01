CD-200【TASCAM】美品CDプレーヤー

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商品詳細
業務用ＣＤプレーヤー高性能、高信頼性の自社製ドライブを搭載した業務用CDプレーヤー。メーカー希望小売価格:68,200円(税込)CD-200TASCAM#TASCAM#CD_200種類···PAシステム『CD-200』は、オーディオCDやWAV形式/MP3形式のファイルを収録したデータCD、CD-R、CD-RWディスクの再生が可能なCDプレーヤーです。CDドライブは自社製のオーディオ用CDドライブを採用し、最大+/-12.5%までのピッチコントロールや音飛びを防止する10秒間のショックプルーフ機能を搭載することにより、高い汎用性と信頼性を実現しています。◾️スペック画像の通り◾️状態使用品です。動作は問題ありません。全体的には美品であると感じます。中古品とご理解いただける方のみご購入をお願いします。
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TASCAM CDプレーヤー 業務用 CD-200
◆優良美品・2022年製◆ TASCAM CDプレーヤー 業務用 CD-200
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CD-200 | TASCAM (日本)
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