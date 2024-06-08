Jマイケル アルトサックス

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商品詳細
J.Michaelのアルトサックスケース破損あり✳︎PayPayメルマでも出品していますのでそちらで売れたら削除いたします。状態や機能、お色は写真を参考にして下さい。あくまでも自宅保管品になりますので完璧な状態を望まれる方など神経質な方は、購入をご遠慮ください。
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