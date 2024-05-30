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和太鼓 ばちセット 直径15mm 長さ40cm 10組
商品番号 R71135333023
商品名

和太鼓 ばちセット 直径15mm 長さ40cm 10組
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 2,912 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質　桧（ヒノキ）や朴（ホウ）の特性に近い南洋材サイズ　直径　　約1.5ｃｍ（約5分)　　12,15,18,20,24,30,35,40mm品随時出品中　長さ　　ご指定の長さに加工します　重さ　　35ｇ程度（１本／40cmの場合）　　自然木ですので、ばらつきがあります端部形状：２枚目画像参照、両端同一です　　（一端切り落としも対応可能です）適応：締太鼓・桶太鼓・団扇太鼓などに最適価格：１組（2本）分　長さ38cm以下　850円（即購入可能）　長さ45cm以下　940円（コメント下さい）　長さ45cm超はご希望の長さでお見積りします　複数組も対応可能です商品状態　：　新品未使用　長さ確認後、切断・端部加工を行います　薄キズなどはご容赦願います　画像は形状見本です、木目や色合い等は変わります●発送詳細●　　長さ38cm以下　クリックポスト　長さ45cm以下　定形外普通郵便　梱包には、再利用の資材を使用いたします　発送サイズの制限のため簡易な包装になります
http://narcologia.ru/goods/cotton116161.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming577992.html
http://narcologia.ru/goods/composite987054.html
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