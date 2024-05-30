和太鼓 ばちセット 直径15mm 長さ40cm 10組

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材質 桧（ヒノキ）や朴（ホウ）の特性に近い南洋材サイズ 直径 約1.5ｃｍ（約5分) 12,15,18,20,24,30,35,40mm品随時出品中 長さ ご指定の長さに加工します 重さ 35ｇ程度（１本／40cmの場合） 自然木ですので、ばらつきがあります端部形状：２枚目画像参照、両端同一です （一端切り落としも対応可能です）適応：締太鼓・桶太鼓・団扇太鼓などに最適価格：１組（2本）分 長さ38cm以下 850円（即購入可能） 長さ45cm以下 940円（コメント下さい） 長さ45cm超はご希望の長さでお見積りします 複数組も対応可能です商品状態 ： 新品未使用 長さ確認後、切断・端部加工を行います 薄キズなどはご容赦願います 画像は形状見本です、木目や色合い等は変わります●発送詳細● 長さ38cm以下 クリックポスト 長さ45cm以下 定形外普通郵便 梱包には、再利用の資材を使用いたします 発送サイズの制限のため簡易な包装になります