INTE10MFM Chopper T リッチーコッツェン

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フジゲンのNTE10MAHをベースした池部楽器オリジナルモデルです。トップのフレイムメイプルやGotohのロック式ペグと6点式ブリッジ等、NTE10MAHに対してアップグレードされています。今年6月に購入したものです。購入後すぐにピックガードをパールホワイトに、ブリッジ側ピックアップをディマジオDP384Chopper-Tにそれぞれ変更し、FenderJapan期のTLR-RKに近付けています。音・見た目共に気に入っていたのですが機材整理のため出品します。室内で使用していたので綺麗です。変更前のオリジナルパーツを同梱し、メーカー出荷時の段ボールに詰めて発送します。Chopper-Tがご不要でしたら1万円値引きしますのでお申し付け下さい。その場合は純正ピックアップに戻して発送します。宜しくお願い致します。※他所でも出品していますので、タイミングによっては売却済みの場合があります。トラブル回避のため、お手数ですがご購入の際はコメントをお願い致します。タイプ···テレキャスタータイプアクセサリー・パーツ···ピックアップ