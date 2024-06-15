メタリックモンスターズギャラリー キラーマシーン タイプG メタルハンター

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商品詳細
【5】────────────────────これから少しずつ育児の間にドラクエグッズを出品していく予定です新品でも古い物は経年劣化などありますので、細かい事が気になる方は、よく考えてから購入くださいできるだけ検品しますが、時間がなく細かくはチェックできませんので、細かい事が気になる方はご遠慮ください────────────────────バラ売り不可ドラゴンクエストメタリックモンスターズギャラリーキラーマシーンタイプGメタルハンター購入してからしまいこんで全く触っていなかったので美品です。
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