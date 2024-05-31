【PSA9】ポケモンカード レジェンドミラー グッズ サポート 4枚 PSA10

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※格安出品のため値下げ不可※ご覧いただきありがとうございます。こちらはレジェンドミラーPSA9の4枚セットとなります。10狙いで出したものなので基本美品と判断しています。今月中に売り切りたいので格安で出品いたします。配送の際はプチプチ梱包の上、メルカリ便にてお送りいたします。