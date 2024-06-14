ロンディーノ　バスクラリネット　エンドピン　チタン・真鍮

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商品詳細
ロンディーノ製のバスクラリネットエンドピンです。材質はチタン・真鍮です。新品を購入し、10年ほど使用しました。使用に伴う傷や汚れ、色のくすみがあります。また、先端がやや丸くなっています。
http://narcologia.ru/goods/moisture605069.html
http://narcologia.ru/goods/composite449954.html
http://narcologia.ru/goods/pompous485723.html
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