skzoo スキズ★チャンビン　トゥエッキ　ゴミ箱　＋ラバークリップ

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商品詳細
StrayKidsxSKZOOTHEVICTORYPOP-UPStoreDESKTRASHBINWolfChanDWAEKKI★FCくじのラバークリップつき■公式にて購入。◾️未使用ですが、確認・写真のため開封してます。◾️素人保管、海外製品となりますのでご理解頂きご購入下さい。◾️外箱はじめから汚れあり。【サイズ】※公式情報よりパッケージ:138×138×220㎜本体(WolfChan基準):121.3×205.6㎜※値下げ×
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