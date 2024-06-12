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【匿名配送‼️】龍神NIPPON 2020 石川祐希 直筆サイン入り生写真
商品番号 H27441899784
商品名

【匿名配送‼️】龍神NIPPON 2020 石川祐希 直筆サイン入り生写真
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 5,733 円
在庫状況 あり

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商品詳細

龍神NIPPON2020福袋に入っていた、石川祐希選手の直筆サイン入り生写真になります。大切に保管しておりましたが、1度人手に渡ったものになります。長期間自宅保管の為、傷や汚れがある可能性もございます。あらかじめご了承ください。┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈※素人による自宅保管のものとなっております。神経質な方はご遠慮ください。※お値下げはコメントにて交渉があった場合にのみ考えます。※コンビニ/ATM支払いの方は、ご購入後にメッセージにてお支払い予定日のご連絡をお願い致します。#バレーボール#龍神NIPPON#Amiバレーボールシリーズ
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