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ウルトラマン 各種 フィギュア キーホルダー 当時物 レトロ レア品
商品番号 I64070943572
商品名

ウルトラマン 各種 フィギュア キーホルダー 当時物 レトロ レア品
ブランド名 バンプレスト
特別価格 税込 7,955 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ウルトラマン各種当時物写真一枚目が全てになります。長年の自宅保管にてキズシミ汚れなどございます。キーホルダーの金具無しがひとつございます。中古品とのご理解をお願い致します。ご購入後のご返品クレームご返金には対応いたしておりません。ご了承の上、ご購入をお願い致します。グッズ種類...キーホルダー#ウルトラマン#ウルトラセブン#バルタン星人
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