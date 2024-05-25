リーグ・オブ・レジェンド Mastercard限定キャンペーン

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※プロフィールをご覧下さいリーグ・オブ・レジェンドMastercard限定キャンペーン（A賞）LoLコレクターズアイテムミニフィギュアA賞50名限定のLoLコレクターズアイテムミニフィギュア新品未開封となっております。若干箱の凹みがあります、ご確認下さい。リーグ・オブ・レジェンドeスポーツリーグについて『リーグ・オブ・レジェンド』は、12のプロフェッショナルeスポーツ・リーグ、114のプロフェッショナル・チーム、世界中に1,000人以上のプロフェッショナル・アスリートを擁し、RiotGamesが統括、運営するPCオンラインゲームです。リーグ・オブ・レジェンドeスポーツの試合は世界中の数百万人のファン向けに19言語、100以上の異なるチャンネルとプラットフォームでライブ放送され、全世界の公式戦のライブ視聴は週あたり平均9,000万時間に達します。