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作者不詳/飛龍/書/掛軸/名家伝来/AD-308
商品番号 D86372092567
商品名

作者不詳/飛龍/書/掛軸/名家伝来/AD-308
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 3,471 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【参考】作者不詳【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は薄汚れ、全体に多数の糊シミ、汚れシミあります。表装は概ね良好です。　　　　　　紙箱付　　　　軸丈　　縦　193㎝×幅　82㎝　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/sucrose902540.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical289901.html
http://narcologia.ru/goods/browse948791.html
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